Pogacar contre le reste du peloton sur les routes néerlandaises : suivez l’Amstel Gold Race en direct dès 15h

Si l’arrivée de l’Amstel Gold Race ne se situe plus au sommet de la côte mythique du Limbourg néerlandais, elle couronnera forcément un solide coureur. En l’absence de Mathieu van der Poel et Wout van Aert, le Slovène Tadej Pogacar est le grandissime favori incontesté de cette 57e édition. Mais il aura tout le peloton contre lui dont le vainqueur sortant Michal Kwiatkowski qui épaulera sans doute son équipier Tom Pidcock.

Très en vue ces dernières semaines, les Français Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas et David Gaudu sont régulièrement cités comme étant capables de damer le pion à Pogacar.

Côté belge, sans van Aert et Evenepoel, les chances sont limitées, d’autant que Quinten Hermans et Dylan Teuns ont dû déclarer forfait au dernier moment en raison de maladie. On suivra tout de même attentivement les prestations de Tiesj Benoot (3e l’an dernier) et du jeune Maxim Van Gils. Le jeune coureur de Lotto Dstny a réussi un bon début de saison et espère un top 10 sur la classique néerlandaise.

L’arrivée devrait être jugée aux alentours de 17h.