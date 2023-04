Un endroit-clé de la course qu'il n'a pas choisi par hasard: "Mon attaque dans le Keutenberg ? Mathieu van der Poel m'avait dit que je devrais attaquer à cet endroit. C'est l'ascension la plus difficile du parcours, celle qui me convient le mieux. Merci à Mathieu de m'avoir envoyé un message pour me donner ce conseil, il y a trois jours."

Voilà qui risque de relancer les rumeurs selon lesquelles les deux hommes pourraient être équipiers chez UAE Team Emirates dans un futur proche...

"Je ne m'attendais pas à ce qu'une échappée se forme si tôt. Puis j'ai eu une crevaison lente et j'ai dû attendre un certain temps avant que notre voiture arrive derrière le groupe de tête pour me dépanner et j'ai pu rentrer dans l'ascension suivante. On était nerveux à ce moment-là mais on s'en est bien sorti. Au final j'ai vraiment dû tout donner pour pouvoir arriver seul mais j'y suis parvenu", a encore expliqué le double vainqueur du Tour de France.