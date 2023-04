Pogacar vainqueur en solo de l’Amstel Gold Race : “Je suis impatient d’affronter un Remco au top à Liège !”

Lancer la finale de loin

Ingrédient de base de chacun des meilleurs plats du Slovène, le durcissement précoce de la course a le pouvoir d’aiguiser le tranchant de son meilleur couteau et d’user ses concurrents avant une future attaque. Dimanche, c’est ainsi à un peu plus de 85 kilomètres de l’arrivée que Pogacar a pris place dans un groupe d’une quinzaine d’hommes forts sorti juste après que la traditionnelle échappée matinale ait été revue.

”Je n’avais pratiquement pas dû donner un seul coup de pédale jusque-là car mes équipiers m’avaient super bien protégé mais lorsque j’ai vu qu’un coup sortait avec plusieurs rivaux dangereux, je me suis alors dit que je devais en être. C’était assez loin de la ligne et je n’avais pas vraiment prévu ce genre de manœuvre, mais il faut savoir s’adapter aux circonstances de course…”

Une manœuvre qui tendait à affirmer la faim de succès du ‘nouveau cannibale’et qui a visiblement essoré certains de ses compagnons de fuite. “Le tempo était constant et élevé et la journée a été vraiment usante, soufflait ainsi Tom Pidcock, 3e. J’ai franchi la ligne totalement vidé, il ne me restait plus d’essence dans le moteur lors des derniers kilomètres.”

Une attaque sur une côte ciblée

Comme il avait très clairement identifié le Vieux Quaremont comme la côte convenant le mieux à ses qualités sur le parcours du Tour des Flandres, Pogacar savait avant même le départ de l’Amstel Gold Race que le Keutenberg et son passage à 15 % constituaient l’endroit idéal où porter son attaque dans la finale.

”C’est Mathieu van der Poel qui m’avait glissé le conseil dans un petit message qu’il m’avait envoyé en milieu de semaine, souriait le Slovène. Je dois donc lui dire merci. Mais je savais que cette difficulté, dont je ne tenterai pas de prononcer le nom, était la plus ardue du parcours et me seyait donc plutôt bien. Les autres bosses étaient, elles, plus courtes et explosives et il était donc plus difficile d’y opérer une réelle décision. Il restait encore pratiquement 30 bornes jusqu’à l’arrivée et j’ai vraiment souffert dans mon solo après cette attaque, mais je savais qu’il s’agissait là de la meilleure manière de tenter de m’imposer. Attaquer d’aussi loin est-il possible sur la Flèche Wallonne sur laquelle je m’alignerai bien mercredi ? Je ne sais pas trop. Il y a eu de nombreuses tentatives d’offensives sur cette épreuve lors des dernières éditions qui n’ont cependant jamais été couronnées de succès puisque cela s’est à chaque fois joué sur la montée finale du Mur de Huy. Mais si un groupe de coureurs solides venait à se former à un moment de la course à l’avant, pourquoi pas…”

Un duel avec Evenepoel qui fait déjà saliver

Il ne pouvait sans doute pas y avoir meilleur teasing du prochain duel Evenepoel-Pogacar sur Liège-Batsogne-Liège que le succès du résident monégasque dimanche lors de l’Amstel. Un affrontement qui fait déjà saliver tous les amateurs de cyclisme… Pogacar y compris.

”Je suis impatient de défier un Remco au top dans une semaine sur la Doyenne, commentait ainsi le coureur de chez UAE Team Emirates. Il a démontré depuis le début de la saison qu’il savait faire beaucoup de choses différentes en étant tranchant dans des ascensions longues, courtes et même au sprint. Nous aborderons ce monument avec des approches très différentes puisque lui reviendra d’un stage en altitude alors que j’ai enchaîné les classiques, mais il sera très certainement en excellente forme à quelques semaines seulement du Giro (NdlR : grand départ le 6 mai). Il incarnera assurément l’un de mes principaux rivaux et le vainqueur sortant de ce monument mais ne sera pas le seul homme à surveiller non plus. Nous nous sommes évidemment déjà affrontés dans notre carrière mais pas encore véritablement lorsque nous étions tous les deux en grande forme. Quand lui gagnait, je terminais parfois cinquantième (rires)… J’espère donc que ce sera différent cette fois et que nous pourrons nous mesurer dans un duel plus direct !” Le rendez-vous est pris !