Poignet fracturé pour Xandro Meurisse après sa chute sur l'Amstel Gold Race

Xandro Meurisse figurait parmi les nombreux coureurs tombés dimanche dans la descente du Loorberg, à l’Amstel Gold Race, au même titre que Dorian Godon, Neilson Powless, Valentin Madouas ou Rémi Cavagna par exemple. Le coureur d’Alpecin-Deceuninck avait dû quitter la course, se plaignant de douleurs à la main. Il s’est rendu directement à l’hôpital d’Herentals où on a décelé une fracture multiple mais non déplacée du poignet gauche. Aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire mais il ne pourra évidemment participer aux deux classiques ardennaises.