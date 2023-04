Polémique à l’Amstel: Pogacar aidé par la voiture du directeur de course ? “Il n’a pas eu besoin de ça pour gagner”

Il n’y a aucun doute sur le fait que le Slovène, qui disputera la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège cette semaine, était le plus fort. Cependant, pour de nombreux observateurs, il a bénéficié d’un petit coup de main de l’organisation dans le final de la course. Alors qu’il restait une dizaine de kilomètres, la voiture du directeur de course Leo van Vliet a dépassé Pogacar pour se placer devant lui. Mais le véhicule est resté très proche du futur vainqueur, à seulement quelques mètres devant lui pendant plus d’un kilomètre, laissant ainsi le Slovène profiter de l’aspiration de la voiture.

L’image a rapidement été partagée en masse sur les réseaux sociaux, les internautes dénonçant un déplacement étrange alors que quelques kilomètres plus tôt, le poursuivant Ben Healy venait de lâcher Tom Pidcock et avait repris une dizaine de secondes sur Tadej Pogacar pour revenir à 20 secondes de lui. Mais si l’on en croit le chrono, après la manœuvre de la voiture “ouvreuse”, l’écart entre l’Irlandais et le Slovène est remonté à 30 secondes.

Pour les observateurs, il est clair que la voiture de Leo van Vliet a permis à Pogacar de maintenir son avance sur ses poursuivants. “C’est scan-da-leux”, dénonce l’ancien coureur et journaliste Thijs Zonneveld sur Twitter, avec des captures d’écran de la course. Il parle ironiquement d’un “contre-la-montre en duo”.

Le directeur de course Leo van Vliet réagit

Une polémique à laquelle ont réagi le directeur de course Leo van Vliet et son chauffeur Walter Planckaert. “Dans le dernier tour, nous roulions derrière Pogacar, avec la voiture d’assistance neutre et sept ou huit motos […] Leo van Vliet m’a dit que nous devions aller à l’avant”, a expliqué Planckaert à Het Laatste Nieuws, “J’ai donné un coup de klaxon pour indiquer que je voulais passer. Nous sommes restés à côté de Pogacar pendant un moment, Leo lui a signalé qu’il avait 24 secondes d’avance. Puis nous avons avancé. Pogacar a pris notre aspiration, comme tous les coureurs essaient de le faire. Cela a duré vingt mètres tout au plus, puis j’ai remis des gaz”. Pour l’ancien coureur, il n’y a aucune raison d’en faire un drame : “Pogacar n’a pas eu besoin de notre aide (pour gagner, ndlr). Nous sommes allés voir le jury de course, qui nous a dit qu’il n’y avait rien eu de mal, après avoir regardé les images”.

Auprès de nos confrères du Algemeen Dagblad, Leo van Vliet ne s’est pas étendu sur l’affaire : “J’ai été coureur moi-même et je ne peux pas imaginer que Tadej ait profité de notre présence. Nous étions assez loin devant. Il n’y a rien de mal”.