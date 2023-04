Soigneur à Roubaix, 65 kilos et style bien à lui : qui est Ben Healy, la révélation des classiques ardennaises ?

À 22 ans, le coureur irlandais a déposé sa carte de visite par deux fois la semaine dernière. Une première fois, mercredi, en terminant deuxième de la Flèche brabançonne, derrière Dorian Godon (AG2R Citroën), dans un peloton où les meilleurs coureurs du monde étaient absents. Puis une deuxième fois, plus significative, ce dimanche en terminant sur le podium de l’Amstel Gold Race, entre deux coureurs du calibre de Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). “C’est un peu surréaliste de me retrouver à célébrer à côté d’eux”, ne cachait d’ailleurs pas Healy à l’arrivée.

Au résultat, il a aussi ajouté la manière. Pour décrocher Pidcock de sa roue dans la finale, il a fait étalage des qualités de rouleur qui lui ont permis de décrocher le titre de champion d’Irlande du contre-la-montre en 2022, après avoir remporté le titre sur route en 2020 tant chez les espoirs que chez les élites. “Ben était très fort, a d’ailleurs indiqué le Britannique d’Ineos après la course. C’est bien de le voir comme ça. J’ai couru avec lui chez Trinity chez les jeunes et il m’avait aidé à gagner le Baby Giro (en 2020). Je suis content de le voir à l’avant.” Chez les jeunes, Healy s’était également distingué par sa précocité en remportant une étape du Tour de l’Avenir, en 2019, à seulement 18 ans. Un record.

Des kilos en moins durant l’hiver

Les prestigieux accessits que Healy vient d’aller chercher chez les professionnels ne viennent finalement que confirmer une montée en puissance amorcée depuis quelques semaines. Après un début de saison discret, marqué par une main cassée et quatre semaines d’absence, l’Irlandais a remporté, fin mars, la première victoire de sa carrière lors de la Semaine Coppi et Bartali, révélatrice de jeunes talents (Hirschi, Almedia, Vingegaard…). Le lendemain, il s’imposait en costaud et en solitaire sur le GP Industria grâce à une impressionnante attaque dans les pourcentages élevés.

”J’ai franchi un palier ces derniers mois après avoir perdu quelques kilos durant l’hiver”, précise celui qui pèse désormais 65 kilos pour 1,75 mètre. Un gabarit discret qui colle finalement à la personnalité du garçon. “Il est super calme et silencieux, ce n’est pas un grand bavard et certainement pas une source de problème. C’est quelqu’un d’humble et curieux”, expose son directeur sportif Matti Breschel.

Le meilleur exemple de la simplicité de Healy, c’est sans doute cette reconversion d’un jour, lors de Paris-Roubaix. Présent comme réserviste à l’Enfer du Nord, le gaillard de 22 ans s’y était mué en soigneur durant la course. Un exercice qu’il découvrait et que l’équipe de communication d’EF a filmé pour ses réseaux sociaux. “Ce n’est pas si facile qu’on le pense, j’ai loupé un ou deux passages de bidons”, se marre Healy dans la vidéo en question.

Le Giro sera son premier grand tour

Mais son avenir, c’est bel et bien sur le vélo qu’il s’inscrit, comme la semaine écoulée vient de le prouver. Une véritable révélation, au sein même de sa propre équipe. “La Flèche brabançonne a été une confirmation de son potentiel”, indique Matti Breschel, bluffé par les performances de Healy, dont l’axe d’amélioration principal s’articule autour de la science de la course. “Tactiquement, il doit encore grandir. Il doit apprendre à mieux lire la course”, note Breschel.

Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, le coureur au look de rock star (longs cheveux, barbe, boucle d'oreille) voit sa côte grimper en… flèche avant la Flèche wallonne, ce mercredi. “Les meilleurs coureurs du monde commencent à me regarder”, sourit-il. Et pour cause, il fera partie des outsiders au sommet du Mur de Huy, avant d’enchaîner avec Liège-Bastogne-Liège, dimanche, puis de se diriger vers le Giro, où il aura à cœur de maintenir son pic de forme. “Je suis impatient de me tester sur les courses à étapes”, souligne l’Irlandais, qui semble avoir un profil de chasseur d’étapes ou de candidat au maillot de meilleur grimpeur. C’est en tout cas ce que les fans irlandais, orphelins de Nicolas Roche et Dan Martin, espèrent.