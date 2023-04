Horaire de passage des coureurs, parcours complet, engagés ou historique : tout savoir sur l’édition 2023 de la Flèche wallonne

La Flèche Wallonne, épreuve WorldTour organisée par ASO, a été créée en 1936 par Paul Beving et Albert Van Laethem, les dirigeants de l’époque du journal Les Sports, qui fusionnera plus tard avec La Dernière Heure, et ses dirigeants de l’époque. Ce mercredi 19 avril, on dispute la 87e édition de la course sur une distance totale de 194,2 km.