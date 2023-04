La chronique de Mathieu Istace : le Mur de Huy, un stade de foot… en mieux !

Inutile de dire que le manager historique de Soudal-Quick Step attend avec impatience un nouvel exploit de Remco Evenepoel face à Pogacar à Liège histoire de sauver, comme l’an dernier, le printemps de son équipe. Mais, avant Liège-Bastogne-Liège, il y aura bien entendu ce mercredi la Flèche Wallonne à Huy. On saura qui succédera à Dylan Teuns au sommet du célèbre Chemin des Chapelles. Mais cela sera aussi l’occasion pour des milliers d’amoureux du vélo de venir admirer de près les coureurs dans le mur le plus célèbre du paysage cycliste international.

Les places sont toujours chères dans le virage Criquielion et l’ambiance est toujours conviviale du pied du mur jusqu’au sommet près du Cortina. Espérons que cela soit encore le cas lors de cette édition et que l’on n’aura pas droit à des comportements qui n’ont pas leur place le long des routes. Ce fut le cas lors du dernier Tour des Flandres où certains olibrius n’ont rien trouvé de mieux que de siffler et d’injurier Mathieu van der Poel. Que dire alors des jets de bière en direction d’Alaphilippe lors de son titre mondial à Louvain ? Bref, tout ce qu’on n’aime pas dans le vélo. Que ceux qui veulent s’en prendre aux coureurs restent chez eux, le cyclisme n’a certainement pas besoin de ces pseudos-supporters. Il s’agit, certes, d’une minorité, mais on n’a vraiment pas envie de se retrouver face à des comportements comme ce fut le cas lors du dernier Standard-Charleroi.

"Que cela se fasse dans le respect, sans fumigènes ou autres pétards, trop nombreux ces derniers temps sur les courses."

Le Mur de Huy a tout pour être un stade de foot en ébullition lors du passage des dames et des hommes mais que cela se fasse dans le respect, sans fumigènes ou autres pétards, trop nombreux ces derniers temps sur les courses. Les limites sont régulièrement dépassées et la prise de conscience doit être collective avant qu’un accident ne survienne. L’interview de Benoit Cosnefroy à la DH ce samedi était assez significative. “En Belgique, on sent que les spectateurs nous respectent, même s’ils peuvent être bien… alcoolisés.” Tout cela pour dire que le cyclisme doit rester une fête et que j’espère que cela sera le cas dès ce mercredi en Wallonie. Rendez-vous dans le Mur ! Mettons les coureurs à l’honneur et soyons dignes du spectacle qu’ils vont nous offrir.