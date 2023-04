Malgré la présence de Pogacar, Philippe Gilbert s'attend à une course ouverte: "Quand on part à l'attaque avec lui, c'est compliqué de le battre"

Par rapport au tracé de la course, Philippe Gilbert voit la classique du jour très disputée. "Avec la distance raisonnable, moins de 200 kilomètres et un plateau homogène malgré la présence de Pogacar qui est favori, je m'attends à une course ouverte."

Comme analysé plus haut par l'ancien coureur, Tadej Pogacar sera l'homme à abattre. "Il est redoutable! Il n'a pas peur d'attaquer, il l'a prouvé à l'Amstel. Il a le nez fin et quand on part à l'attaque avec lui, c'est compliqué de le battre. J'ai l'impression qu'il ne fatigue jamais. Je n'ai pas vraiment la recette pour le battre."

Philippe Gilbert a également donné son pronostic pour dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Le duel entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar risque d'être aggrémenté de la présence d'autres coureurs. "On parle beaucoup de ces deux noms-là mais il y a d'autres coureurs. Cette course est plus relevée que la Flèche Wallonne. Il y a aura d'autres coureurs qui seront plus frais même s'il sera difficile de battre Pogacar.