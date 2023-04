Un abonné de la DH Les Sports + a vécu la Flèche Wallonne au plus près : “Une expérience magique”

Une rencontre avec un ancien pro

”On a reçu un traitement très spécial dès notre arrivée à Herve. Nous avons été accueillis par Cyril Lemoine, un ancien coureur professionnel qui est super sympathique (sourire)… On s’est ensuite baladé dans le bus des coureurs. On a pu approcher les vélos de top coureurs avant la course. C’était juste génial en tant que fan de cyclisme, de pouvoir vivre ce genre de moments !”

Avec son ami Gilles, les deux amateurs de cyclisme ont embarqué dans une voiture aux couleurs noire et verte afin de suivre la première Classique Ardennaise à quelques mètres seulement des meilleurs coureurs de la planète. “Nous avons même eu la chance de monter à bord avec Cyril Lemoine. On était assis à l’arrière de la voiture. Une fois parti, Cyril nous a expliqué pas mal de choses sur le déroulement de la course et sur les missions d’une voiture qui évolue en échelon course. Il nous a également partagé son expérience de professionnel. C’était superenrichissant. Quand on regarde des courses à la télévision, on ne sait pas vraiment ce qu’il se passe dans une voiture. Grâce à Cyril, on en sait un peu plus.”

De sa position dans la voiture, Bertrand a pu suivre la course de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. “Le gros avantage en voiture, c’est qu’on est en immersion dans la course. On la regarde de l’intérieur. Mais on a eu la possibilité de faire aussi l’inverse. La voiture dans laquelle on était, s’arrêtait à différents endroits du parcours et on a donc pu voir la course avec un autre point de vue.”

L’ambiance au Mur et Pogaçar ont marqué Bertrand et Gilles

Au niveau des coureurs, les deux amis ont retenu deux noms : Tadej Pogaçar (UAE), le gagnant du jour. Mais aussi Johan Meens (Bingoal WB). “Pogaçar était très concentré tout au long de la course. Ses coéquipiers, qui étaient devant lui, ont parfaitement fait le job jusqu’au Mur. Puis, comme d’habitude, il a terminé le boulot avec une évidence déconcertante. Concernant Johan Meens, on est content, car c’est un coureur local et il est à nouveau dans l’échappée du jour. Ce fut un plaisir de le voir à l’arrivée.”

L’ambiance a également marqué l’heureux élu tout au long de l’ascension du Mur de Huy. “Je viens voir la course chaque année. En tant qu’Hutois, ça fait maintenant 20 ans que je participe à l’événement (rires)… Venant de la région, c’est un peu une obligation d’y venir chaque année. L’ambiance est toujours au rendez-vous durant la course. Encore plus quand les coureurs entament les trois ascensions du Mur. Mais ça monte encore d’un cran quand on est en VIP. Voir toute l’arrivée, c’est un super bon sentiment !”

