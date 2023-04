Le sujet que vous avez choisi : Liège-Bastogne-Liège va-t-il se résumer à un duel entre Pogacar et Evenepoel ?

Le prochain qui tentera d’interrompre la suprématie du double vainqueur du Tour de France n’est autre que le champion du monde et vainqueur sortant de Liège-Bastogne-Liège : Remco Evenepoel. Le Brabançon, qui a remporté l’UAE Tour en l’absence de Pogacar, va se frotter au vainqueur de l’Amstel et de la Flèche wallonne pour la première fois cette saison avec la ferme intention de le priver du triplé ardennais.

À lire aussi

Si l’on considère que le Slovène n’était pas encore dans sa meilleure forme lors du Mondial de Wollongong, dont il a pris la 19e place loin de l’impressionnant solo du Belge, cela fait plus d’un an que les deux hommes ne se sont pas affrontés dans des états de forme comparables. Leur duel de ce dimanche est donc très attendu. Et pour répondre très simplement à la question qui sert de titre à cet article : oui, Liège-Bastogne-Liège va se résumer à une explication entre ces deux-là.

Permettez-nous de vous épargner les précautions d’usage et de nous mouiller quelque peu : si Pogacar et Evenepoel évitent les pépins sur les routes humides de la Doyenne, ils devraient se disputer la victoire sans même laisser la chance à un troisième homme de venir arbitrer leur duel.

S’il est difficile de prédire l’état de forme du champion du monde, on se souvient qu’il avait été étincelant sur la dernière Clasica San Sebastian, préparée de la même manière que ce Liège-Bastogne-Liège, avec un stage en altitude qui s’était terminé quelques jours avant la course et à trois semaines à peine du début de la Vuelta. Cette fois, la Doyenne se dispute à quinze petits jours du début du Giro et on peut donc même s’attendre à voir le Belge être plus proche de son pic de forme qu’il ne l’était sur les routes basques le 30 juillet dernier.

Reste à savoir si cela suffira pour battre le meilleur coureur du monde mais il semble évident qu’il est le seul à être en mesure de le faire.