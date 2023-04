Le premier Liège-Bastogne-Liège sans Gilbert : ” Même sans Phil, ce sera la fête dans la Redoute !”

Dans son dos, des bénévoles s’affairent aux dernières touches du montage d’un chapiteau de 800 m2 et d’une terrasse VIP de 200m2. Bien que l’enfant du pays a refermé l’ultime chapitre de sa carrière sportive à l’automne dernier, Remouchamps est décidé de continuer à vibrer au rythme de la Doyenne.

”Même sans Phil, ce sera la fête dans la Redoute, continue l’aîné des frères Gilbert. Cela fait maintenant cinq ans que l’organisation que nous avions lancée dans le virage de la stèle avec le fanclub de Philippe a été reprise par le club de football car le risque financier était devenu trop important pour une petite structure comme la nôtre. Pour la seule location du chapiteau, on parle d’une note de 15 000 euros… Quand on met sur pied un événement en extérieur au milieu d’une prairie ou presque, tout coûte cher. Il nous est arrivé de rentrer près de 130.000 euros sur le week-end de Liège-Bastogne-Liège et de ne conserver que 4 000 ou 5 000 euros en caisse, une fois la facture de tous les prestataires honorée. Toute l’énergie que nous mettions dans ces trois jours de fête et l’intégralité des bénéfices avaient pour but de permettre l’organisation de courses cyclistes de jeunes. Nous sommes allés jusqu’à huit épreuves sur une seule saison (sourire)… Aujourd’hui, nous avons choisi de concentrer nos forces sur la tenue de la Philippe Gilbert juniors, une épreuve internationale classée 2.1 au calendrier UCI et se tenant sur deux journées. Le budget global est de prêt de 30 000 euros mais supporté par des sponsors que Philippe nous aide à convaincre au travers de son image.”

guillement "On aimerait devenir le nouveau QG des fans de Remco sur la Doyenne"

Réhabilitée stratégiquement sur la Doyenne l’année dernière par l’attaque décisive placée par Remco Evenepoel sur les hauteurs de Remouchamps, la Redoute pourrait bien devenir le nouveau point de ralliement des supporters d’un autre champion du monde. “J’ai été en contact avec le papa de Remco, détaille Philippe Dodrimont, le président du club de foot d’Aywaille (actif en D3 ACFF) et… ancien champion de Belgique sur route des mandataires locaux. Les parents du coureur de chez Soudal Quick-Step viendront nous rendre visite avec deux cars de supporters. Nous avons prévu de les accueillir dignement avec des drapeaux aux couleurs de Remco et aimerions beaucoup devenir, à l’avenir, le nouveau quartier général du clan du Brabançon. Cela aurait d’autant plus de sens que Phil et Remco ont toujours nourri un lien assez fort. Il est toujours assez difficile de dire combien de spectateurs nous attendons. Certaines années, jusqu’à 10 000 personnes se sont donné rendez-vous dans notre célèbre ascension. Nous avons en tout cas prévu de quoi accueillir énormément de monde à bras ouverts. Avec un stock de près de 200 fûts de chez Elfique, notre brasserie locale, nous avons de quoi voir venir (rires)… Comme à l’accoutumée, un écran géant et deux écrans intérieurs permettront de suivre le déroulement de la course au mieux. L’attachement de notre commune au vélo a quelque chose de profondément viscéral et Philippe (Gilbert) en est aujourd’hui encore le meilleur ambassadeur. Ce week-end, ce sont près de 100 bénévoles qui se relaieront autour de notre chapiteau afin de faire profiter nos 500 footeux des bénéfices que l’organisation générera mais aussi pour démontrer toute la passion pour le cyclisme qui nous habite.”

Lundi matin, les paupières de Christian Gilbert seront tout de même un peu moins lourdes qu’à l’accoutumée. “Dans les années les plus folles de la fête, on était sur le pont pendant une semaine entière entre le montage et le démontage. Ce jeudi, à trois jours de la Doyenne, je vous parle en chemise et plus en bleu de travail et serai dans mon canapé dimanche soir après avoir passé la journée dans la Redoute comme un amoureux de vélo comme les autres (rires). L’émotion que nous avons vécue l’année dernière lors du retour de Phil au chapiteau après la course était très forte mais je ne dirais pas que c’est une sensation de vide qui m’habite aujourd’hui. On va simplement vivre la course autrement. Phil ne pourra malheureusement pas être des nôtres dimanches car il commentera la Doyenne pour Eurosport depuis Paris, mais nous avons goûté à un formidable moment en famille en milieu de semaine autour d’une bonne table. C’était évidemment inconcevable à cette période de l’année jusqu’à cette saison (rires). L’amour du vélo est intact et la manière de la vivre est différente, plus relax je dirais.”

Et si la peinture sur l’asphalte ne demeure pas une trace indélébile, le vainqueur de l’édition 2011 de Liège-Bastogne-Liège devrait être immortalisé sur les pentes d’une difficulté qu’il a gravie tant de fois. Immortalisé dans les prochains mois puisqu’un projet qui lui sera dédié est à l’étude. “Je crois qu’il mérite un truc spécial”, conclut Christian Gilbert dans un clin d’œil.