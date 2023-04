Grand gagnant du concours organisé par La DH-Les Sports +, Benoît Boulanger est reparti de Liège avec des étoiles plein les yeux, et des souvenirs qui perdureront pendant encore longtemps ! La journée avait de quoi faire saliver. Photos avec les coureurs, embarquement dans une voiture de direction et ascension de la Redoute, l’expérience ne pouvait être que magique.

Benoît et Thomas ont vécu une journée exceptionnelle sur la Doyenne. ©D.R.

En voiture avec un commissaire de course

“Dès notre arrivée, nous avons été super bien accueillis. Après une tasse de café, on est allé voir le podium et l’arrivée des coureurs. Tous les meilleurs étaient présents : Evenepoel, Alaphillippe, etc. On a eu la chance d’approcher ses champions de très près, comme on en a rarement la chance. Pour nous, c’est un rêve de les rencontrer”.

Avec son copain Thomas Reenaers, les deux amateurs de cyclo sont montés à bord d’une voiture rouge qui évolue en échelon course pour suivre la deuxième Classique Ardennaise, et tout ça, à quelques mètres des coureurs.

“Dans la voiture, on a posé énormément de questions. Par exemple, on se demandait pourquoi on devait laisser passer certaines voitures de directeur de course, et d’autres pas ? Tout se régule en fonction de l’avance et l’écart entre les différents groupes. Ce qui était génial, c’est qu’on n’a pas démarré à l’arrière mais, au fil du temps, on se rapprochait de l’avant. À cet instant, l’adrénaline arrive et c’est impressionnant”.

L’adrénaline était également présente chez les commissaires et les directeurs de course, comme l’explique Benoît sur le ton de la rigolade “Il y a eu une petite dispute entre le commissaire et Maxime Monfort de l’équipe Lotto. Quand on sent cette pression, on se dit qu’on est véritablement dans la course et que ça ne rigole plus”.

Le passage de la Redoute et le travail collectif des coureurs ont marqué Benoît et Thomas

D’un point de vue sportif, les deux amis retiennent l’abandon de Tadej Pogaçar, mais aussi le travail de l’ombre des coureurs “moins connus” qui ont permis aux favoris d’émerger. “L’abandon est vraiment malheureux parce que ça arrive après seulement 75 kilomètres. On l’a aperçu qu’il se tenait le poignet. On aurait tant aimé voir le duel avec Remco. C’est vraiment dommage même si ce sont les aléas du sport”. Son ami Thomas, retient aussi le travail de certains coureurs au profit des stars “Ce qui me marque le plus, c’est le travail des coureurs non-connus. Ils ont fait une course phénoménale pour permettre à leurs leaders de passer. Au-delà de voir des Remco ou des Pidcock qui survolent un peu tout, on voit tous les plus jeunes et les équipiers qui souffrent pour faire gagner leur équipe. C’est extraordinaire”.

En point d’orgue de cette journée, l’ascension de la célèbre Redoute. “Ce moment-là est juste fabuleux. Il y a une véritable marée humaine avec une ambiance de dingue. Se faufiler avec la voiture, c’est de la pure magie (rires) ”.

Si vous aussi, vous souhaitez vivre le même conte de fées que Benoît et Thomas, n’hésitez plus et allez tenter votre chance pour gagner notre prochain concours !