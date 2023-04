La maman de Remco après Liège-Bastogne-Liège : “Je le prends quelques heures avec moi”

Comme à la Vuelta ou l’an dernier ici-même, elle a arboré ce mélange de joie indescriptible et de retenue. Agna Van Eeckhout ne boude pas son plaisir mais garde la tête sur les épaules en toutes circonstances. “Pour tout le monde, Remco est le champion du monde mais il est avant tout mon fils, dit la maman du prodige brabançon. Donc, c’était important pour moi de le serrer fort dans mes bras. Et le faire après une victoire est encore plus grisant. J’ai de nouveau lu que les gens se posaient des questions : n’aurait-il pas dû revenir plus tôt du Teide, prendre part à la Flèche Wallonne ? Il a répondu en gagnant. C’est le résultat de son immense travail. D’ailleurs, il repart déjà lundi en Espagne pour préparer le Giro. Donc, je le prends quelques heures avec moi jusqu’à ce que je le conduise à l’aéroport demain (ce lundi, donc).”