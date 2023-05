Ben Hermans 9e de Eschborn-Francfort après un an de covid long : “Je passais l’après-midi au canapé après trente minutes de vélo…”

”Les premières semaines, j’étais fatigué par le simple fait d’être éveillé, se souvient l’ancien vainqueur du Tour d’Autriche (2019). Lorsque j’ai ensuite repris doucement le vélo, je passais mon après-midi dans le canapé après une sortie de 30 minutes… Cela a été une période longue, difficile, mais surtout frustrante. Je n’arrivais pas à m’entraîner comme je le voulais car je ne récupérais pas. Ma forme avait un peu les allures de montagnes russes, puisque je me suis tout de même aligné sur quelques courses l’été dernier, mais avec bien plus de bas que de hauts.”

"Coureur pro, c'est tout de même un sacré beau métier..."

Alors lundi, lorsqu’il a réussi à faire le bon sur le petit groupe de huit coureurs qui s’était dégagé dans l’ultime ascension de Mammolshain (2,3km à 8,3 % avec un passage à 14 %) pour ensuite se disputer la gagne, Ben Hermans s’est senti revivre. “Je n’avais pas pris de risque au pied de cette ultime ascension pour tenter de me positionner mais j’avais vraiment de très bonnes jambes et suis remonté assez naturellement. Quand le coup est parti, j’ai dû faire un effort pour réussir le bond mais je me suis dit que c’était un bon entraînement (rires). Je ne pensais pas à cet instant-là que nous irions au bout et allions nous disputer la victoire. Je n’ai jamais véritablement songé au succès car, si mes jambes étaient très bonnes en côte, je sentais que j’étais à bloc sur les tronçons plus plane.”

Si ce top 10 récompense l’abnégation du Limbourgeois, celui-ci n’a jamais véritablement douté de son retour dans les pelotons. “Quand on est privé de quelque chose, on se rend compte à quel point on l’apprécie, continue Hermans. À bientôt 37 ans, j’adore toujours autant faire du vélo et souffrir à l’entraînement comme en course. Je n’ai jamais songé à mettre un terme à ma carrière durant la période difficile que j’ai traversée et profite désormais du privilège que j’ai d’être coureur pro. Car c’est tout de même un sacré beau métier…”