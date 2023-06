Girmay fait sa rentrée à la Brussels Classic : “Biniam est prêt”

Girmay devait alors se résoudre à abandonner son premier grand Tour avec la certitude que ses jambes pouvaient le porter très haut. Problème : depuis lors, il a dû se contenter de deux victoires un peu moins “tape-à-l’œil”, si l’on ose dire : le titre de champion d’Erythrée du contre-la-montre et la première étape du Tour de Valence, en début de saison.

Le leader de la formation Intermarché-Circus-Wanty s’est fait discret durant ce printemps. Il n’était pas avec les meilleurs à Milan-Sanremo ni à l’E3, puis il a subi le froid à Gand-Wevelgem avant de connaître une terrible chute au Tour des Flandres, le jour de ses 23 ans. “Il est tombé à 75 km/h et la moitié du peloton lui est passée dessus”, rappelle Jean-François Bourlart, le manager de l’équipe belge.

guillement "Biniam est tombé à 75km/h et la moitié du peloton lui est passée dessus."

Résultat : une commotion cérébrale et des abrasions sur tout le corps. “Il a d’abord été soigné en Belgique, où c’était plus facile pour nous de suivre sa convalescence. Il est ensuite reparti en Erythrée où il a repris l’entraînement après deux grosses semaines d’arrêt.”

Son programme de course a ensuite été revu afin de le laisser “reconstruire une bonne base” à l’entraînement. “Je l’ai vu ce jeudi et il m’a l’air affûté. De nos jours, on n’a plus vraiment besoin de compétition pour valider l’état de forme d’un coureur. On dispose de suffisamment d’outils pour savoir que Bini est prêt”, assure Bourlart.

Co-leader au Tour

C’est donc ce dimanche que le coureur effectue sa rentrée, sur la Brussels Classic. “J’ai hâte de retrouver l’équipe et d’épingler à nouveau un dossard”, explique le principal intéressé. Avant de reconnaître qu’il a vécu “des semaines difficiles” sur le plan mental. “Malgré tout, je m’estime chanceux que mon rétablissement ait été rapide, bien qu’il a fallu être prudent dans le suivi de cette commotion cérébrale.”

Ce dimanche, Girmay évoluera “sans pression”, selon Bourlart. “Mais l’équipe se tient prête à jouer sa carte s’il se sent bien.”

La classique, qui passe par le mur de Grammont et le Bosberg, est souvent indécise. Un sprint est possible mais Remco Evenepoel s’était imposé en costaud en 2021. L’année dernière, l’échappée matinale avait résisté au peloton pour sacrer un Taco van der Hoorn qui sera absent dimanche. “Lui aussi a subi une commotion cérébrale au Ronde, et il n’est pas encore tout à fait prêt à reprendre la compétition”, explique Bourlart.

Le Néerlandais pourrait donc rater le Tour de France, où il était passé tout proche d’une victoire d’étape à Wallers, l’an dernier. La présence de Biniam Girmay au grand départ à Bilbao ne fait par contre aucun doute. “L’équipe sera articulée autour de Meintjes et lui. La sélection n’est pas encore faite mais l’objectif sera double : gagner une étape et bien figurer au classement général”, conclut Jean-François Bourlart. Avec forcément beaucoup d’ambition pour un premier week-end de course qui devrait sourire aux puncheurs.