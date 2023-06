Le week-end chargé de Merlier

Et d’ajouter : “Tim est en bonne forme, nous allons jouer sa carte samedi avant de nous préparer à tous les scénarios possibles sur la Brussels Classic.” Le vent de face en fin de course, dimanche, pourrait aider le Wolfpack à contrôler les attaques pour favoriser un sprint. S’il parvenait à s’imposer ce week-end, et pourquoi pas à faire le doublé, Merlier mettrait forcément la pression sur Fabio Jakobsen dans leur lutte à distance pour une sélection au Tour de France.