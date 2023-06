De Lie en imitateur de Daniel Mangeas, Van Gils le chanteur: l’équipe Lotto-Dstny sort un documentaire sur son printemps des classiques (VIDEO)

C’est cette fois un produit totalement gratuit et en accès libre via Youtube que la formation Lotto-Dtsny a décidé de proposer. Le film d’une demi-heure retrace le printemps des classiques d’Arnaud De Lie, de Milan Menten, d’Andreas Kron ou encore de Maxime Van Gils au travers d’une captivante immersion plongeant le téléspectateur dans les coulisses des plus grandes courses. À voir !