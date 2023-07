Remco Evenepoel envoie un signal fort avant le Mondial : “Je peux gagner de différentes façons”

Déjà co-recordman de victoires à Saint-Sébastien

C’est qu’à vingt-trois ans, il a marqué l’histoire de la Clasica San Sebastian comme personne avant lui. En 2019, quand il y écrit la première ligne de son tableau de chasse estampillé WorldTour, il en fut le plus jeune vainqueur. Samedi, en s’y imposant pour la troisième fois en autant de participations (2019, 2022 et 2023), il a égalé le record de Marino Lejarreta, sacré en 1981, 1982 et 1987. Cette statistique pousse Evenepoel à la boutade : “Je suis un peu chez moi ici”.

Premier champion du monde vainqueur de la Clasica

Samedi, le chef de file de Soudal Quick-Step a épaissi son palmarès d’une 46e victoire professionnelle, la 9e de la saison. Et il est le premier coureur à avoir remporté la classique basque avec le maillot de champion du monde collé au corps. Vu la programmation des Mondiaux dimanche prochain, il ne l’aura porté que dix mois, une semaine et cinq jours. “C’est peu, c’est dommage, mais ça me donne envie d’aller le reconquérir”, assène-t-il.

Il peut gagner de manière différente

Si lui n’en a jamais douté, il a bel et bien montré qu’il est fin prêt pour la course mondiale, de dimanche à Glasgow. Certains ont besoin d’accumuler les courses afin de trouver le bon rythme, pas Remco Evenepoel. Chaque année, il n’est jamais aussi fort qu’après un stage en altitude. En outre, il a élargi sa panoplie de coups et peut désormais remporter un sprint en petit comité.

guillement "Au début de ma carrière, j’étais comme un fer à repasser. Mais j’ai effectué d’énormes progrès au sprint."

Au championnat de Belgique, il avait déjà dominé le puissant Alec Segaert dans un mano a mano. Il a remis ça contre Pello Bilbao, le seul à avoir été de suivre son tempo infernal. “Depuis le championnat de Belgique, je sais que je peux compter sur mon sprint pour la victoire, dit celui qui a beaucoup travaillé dans ce domaine l’hiver dernier. Au début de ma carrière, j’étais comme un fer à repasser (sic). Mais j’ai effectué d’énormes progrès, encore plus quand la course est longue (227 km) et difficile comme ici. C’est une bonne chose de savoir que, pour gagner, je ne dois plus toujours attaquer de loin ou arriver seul. C’est aussi souvent comme ça que se jouent les victoires d’étape ou les bonifications dans les grands tours, et ça me permet de garder de l’énergie, de pouvoir attendre le sprint plutôt que de partir à 50 bornes du but. C’est une bonne évolution en tant que coureur. ”

Julien Bernard a vu passer un avion

Pour gagner, Remco Evenepoel ne doit, donc, plus obligatoirement partir seul, de loin, comme il l’avait lors de ses deux premiers succès à Saint-Sébastien. En 2019, il avait faussé compagnie à tout le monde à 8 kilomètres de l’arrivée et l’an dernier, il avait fait un solo de 44 bornes.

En revanche, il peut toujours compter sur sa capacité à étouffer ses rivaux en imprimant un rythme très élevé qu’ils sont très peu à pouvoir soutenir. Samedi, il a augmenté une première fois le nombre de watts à 70 kilomètres de la ligne, juste avant le sommet de l’Eirlaitz. “La course était assez difficile depuis le Jaizkibel (au km 130), où il y avait beaucoup d’attaques. Donc, mes équipiers devaient rouler fort pour garder les événements sous contrôle. J’ai remarqué que certains d’entre eux commençaient à fatiguer. J’ai, donc, décidé de forcer les choses moi-même, pour ouvrir la course.”

guillement "Je me retourne et il est 20 secondes derrière moi. Puis, je me retourne une deuxième fois trois secondes plus tard et, là, je le vois me doubler au sprint."

Même si certains s’attendaient à son attaque, seuls Bilbao, Vlasov et Bettiol réussirent à rester dans sa roue, avant que l’Italien ne lâche prise dans le Mendizorrotz et que le Russe craque dans l’ultime côte de Murgil. Tel un rouleau compresseur, Evenepoel avala les quatre fuyards de la première heure, dont Julien Bernard qui assurait, après coup, avoir vu un avion passer. “Je me retourne et il est vingt secondes derrière moi, se souvient le Français. Puis, je me retourne une deuxième fois trois secondes plus tard et, là, je le vois me doubler au sprint.”

Un short blanc porte-bonheur

Dans le Pays basque, le Brabançon a remporté la troisième course d’un jour dont il a pris le départ cette année. Et pas des moindres, puisqu’il a enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième année d’affilée, et le championnat de Belgique. Et à chaque fois, il portait le maillot arc-en-ciel… avec le short blanc. Cela peut sembler un détail mais pour lui, ça ne l’est pas. Pour être bien certain qu’il n’opte pas pour un short noir, son soigneur et confident David Geeroms lui a d’ailleurs rappelé cette statistique samedi matin.

Il aime l’Espagne

Remco Evenepoel a toujours affirmé aimer rouler en Espagne. Il faut dire que ce pays lui réussit particulièrement. En 2019, il y a donc gagné la Clasica San Sebastian pour la première. L’année d’après, il a inscrit son nom au palmarès du Tour de Burgos et, l’an dernier, il y a enlevé la Vuelta, ce qu’aucun Belge n’avait réussi depuis 1977 (Freddy Maertens). Au total, il a levé les bras à onze reprises en terres espagnoles.

Il part mardi à Glasgow

Ce mardi, il partira directement d’Espagne à Glasgow où il aimerait, secrètement, remporter deux titres : celui de champion du monde sur route (le 6 août) et celui du chrono (le 11 août). Le Petit Cannibale est, en tout cas, (très) bon pour le service. “Cette victoire montre que j’ai les jambes, mais les choses sont claires vis-à-vis de la sélection belge : on a trois leaders, avec Wout (van Aert) et Jasper (Philipsen) qui sont plutôt là pour le sprint et moi qui suis capable d’attaquer de loin, comme l’an dernier.” Mais aussi de s’imposer en cas d’arrivée d’un petit groupe au sprint.

Après, il lui faudra conserver la forme pour être compétitif à la Vuelta (du 26 août au 17 septembre) où l’objectif sera de “garder de la fraîcheur pour la troisième semaine”.

À la lecture du tracé, il ne nourrit qu’un seul petit regret : elle ne passera pas par Saint-Sébastien.