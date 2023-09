Bretagne Classic : Madouas s’impose à domicile, van der Poel à la peine, crevaisons pour De Lie

Si un arc-en-ciel semblait se dessiner dimanche au-dessus de la ligne d’arrivée de la Bretagne Classic, ce n’est pas parce que le champion du monde y a mis à l’honneur un maillot irisé qu’il inaugurait officiellement. Septante-quatrième à plus de huit minutes du vainqueur Valentin Madouas, Mathieu van der Poel n’avait visiblement pas encore réellement digéré les quelques jours de vacances qu’il s’est octroyés dans la foulée de son sacre écossais et était en mode reprise dans la perspective du test event VTT des prochains Jeux olympiques de Paris (23/9) auquel il tient impérativement à participer et autour duquel il a construit son calendrier de septembre.