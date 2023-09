Grand Prix de Québec : un plateau cinq étoiles au départ

Cinq des dix premiers coureurs du dernier Tour de France (les frères Yates, Bilbao, Hindley et Martin), plusieurs des plus voraces chasseurs de classiques (Alaphilippe, Laporte, Mohoric, Girmay, Madouas, Cosnefroy, Bettiol, Healy, Matthews…) et un contingent belge de haut vol (Wellens, De Lie, Benoot, Vansevenant, Van Avermaet…) : le Grand Prix de Québec proposera cette année encore un plateau cinq étoiles.