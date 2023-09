Grisette GP de Wallonie : Lach a tout lâché dans la Citadelle

Pour sa deuxième édition, le Grisette Grand Prix de Wallonie est montée d’une division. Elle a directement atteint le statut de catégorie 1. Christophe Brandt, l’organisateur, était un peu déçu du plateau, mais la course a vu plusieurs grands noms s’y illustrer. Comme Sylvia Persico. L’Italienne a échoué de peu, à la deuxième place, dans le sprint d’un peloton réduit dominé par la Polonaise Marta Lach. “Marta a tout simplement été plus forte dans les derniers mètres”, commente la membre de la formation UAE, qui était alignée au sein de l’équipe de développement de la structure du Moyen-Orient. “Je ne me montre donc pas déçue, d’autant plus que je sors d’une moins bonne période après le Championnat du monde (NdlR : la lauréate, cette année, de la Flèche brabançonne, avait fini 12e à Glasgow en août, un an après s’être classée troisième du Championnat du monde sur route et de cyclo-cross – discipline qu’elle a décidé d’arrêter). “C’est une jeune épreuve pour les dames, mais elle est belle. Elle est assez dure. Le niveau n’était pas très élevé cette année, mais, avec un meilleur plateau, elle pourrait devenir une des plus difficiles épreuves de Belgique !”