Biniam Girmay veut retrouver la victoire avant la fin de saison

Révélation de la saison dernière, avec sa victoire, historique, à Gand-Wevelgem, la première d’un coureur de couleur noire sur une classique, mais aussi son succès d’étape sur le Tour d’Italie, Biniam Girmay a vécu une année 2023 plus difficile. Septième, mercredi, à la Citadelle de Namur, où il avait terminé douze mois plus tôt deuxième du Grand Prix de Wallonie, l’Érythréen espérait mieux. Bien mieux. Son équipe aussi. Mais le principal intéressé et les dirigeants d’Intermarché-Circus-Wanty espèrent bien finir l’année. “Bini est en bonne condition, même si cela ne s’est pas encore traduit par des résultats depuis sa reprise après le Tour de France, indique Maxime Segers, le directeur opérationnel de la formation wallonne. Il a de bonnes sensations. Et il a très envie de finir l’année sur une bonne note. Et, surtout, de retrouver la victoire.”