Jasper Philipsen a lancé un week-end très copieux

La douzième de Philipsen

Le week-end a même débuté ce vendredi. De retour d’un stage à Tenerife avec son copain Jordi Meeus, Jasper Philipsen s’est offert à Koolskamp un 12e succès. Une victoire dans le Championnat des Flandres (1.1) que le Campinois avait déjà enlevé il y a deux ans. Elle le conforte son statut de meilleur sprinter du moment.

Le maillot vert du dernier Tour de France a remporté un sprint qui n’avait rien à envier à ceux de juillet. Avec un dernier coup de reins, il a débordé Fabio Jakobsen et il a résisté au retour de Dylan Groenewegen, finalement 2e.

“Ce fut une journée tranquille ponctuée par le sprint massif attendu”, a-t-il dit. “Ce fut serré (il fallut avoir recours à la photo-finish) et pour le même prix Dylan ou Fabio aurait pu gagner. Après mon stage aux Canaries, j’espère encore remporter des succès et finir sur une note positive la saison, la meilleure de ma carrière.”

Pas de duel van Aert-van der Poel

La Super 8 Classic (ex-Primus Classic) a été créée en 2011. L’épreuve (1.Pro) aurait dû constituer la première et seule rencontre de fin de saison entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel après le Mondial. Légèrement malade, le Belge fait l’impasse et se concentre sur ses prochains rendez-vous de l’Euro (clm mercredi et route dimanche).

Vainqueur sortant, Jordi Meeus n’est pas là, sur un terrain très attractif avec, au départ de Brakel (13h15), une grande boucle via plusieurs côtes du Hainaut et du Brabant wallon. Dans les deux dernières heures de course, après l’arrivée en Brabant flamand, c’est sur les routes et difficultés du Mondial 2021 (Moskesstraat, Smeysberg, Bekestraat) à gravir deux fois, que les coureurs en découdront. L’arrivée à Haacht, après 203,6 km, est prévue entre 18 et 18h30.

Si van Aert sera absent, MvdP va retrouver Mads Pedersen parmi ses principaux adversaires au nombre desquels figure aussi Christophe Laporte.

De Lie sur sa lancée à Gooik ?

Bon nombre de ceux qui étaient à Koolskamp seront dimanche de l’autre côté du Brabant Flamand. La Flèche de Gooik, créée en 2004, s’est élevée ces dernières années au rang des semi-classiques pour sprinters. Gerben Thijssen, absent aussi, est le dernier vainqueur. Il avait devancé de peu Jasper Philipsen. Le Limbourgeois n’a pas (encore) gagné la course, au contraire de Fabio Jakobsen. Pour la troisième fois, le parcours reste identique avec un départ à Hal (12 h) et une boucle de 25 km suivie de huit tours de 21,8 km autour de Gooik dans le Pajottenland, avec, après 199 km, une arrivée entre 1 § h20 et 17h. On ajoutera parmi les prétendants, Olaf Kooij, Biniam Girmay mais aussi Arnaud De Lie. Entre les Grands Prix canadiens et l’Euro, le Wallon trouve un terrain propice à démontrer son excellente condition.