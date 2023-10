Wout van Aert vainqueur de la Coppa Bernocchi : “Une grande joie de gagner à nouveau dans cette saison compliquée”

Ce lundi, c’est avec la coupe et le bouquet de vainqueur d’une des belles semi-classiques automnales transalpines que le Belge a entamé le dernier volet d’une saison jusqu’alors contrastée.

Van Aert a en effet remporté la 104e édition de la Coppa Bernocchi, courue entre Parabiago et Legnano, au nord-ouest de Milan. Le Campinois succède au palmarès à Davide Ballerini et il devient le troisième belge lauréat. Avant lui, Remco Evenepoel il y a deux ans et Rik Van Looy, double lauréat en 1957 et 1958, s’étaient imposés. S’ils se croisent cet hiver dans les rues de leur ville d’Herentals, les deux champions auront de quoi discuter.

À lire aussi

”C’est une grande joie de gagner aujourd’hui”, a confirmé le Belge, “surtout après la saison que j’ai connue, durant laquelle, je ne me suis pas imposé beaucoup.”

Jusqu’alors, le coureur de Jumbo-Visma n’avait remporté “que” quatre courses, le G.P. E3, le National de chrono, une étape et le classement final du Tour de Grande-Bretagne, tout en enrichissant de manière impressionnante sa collection d’accessits avec huit 2es places, huit 3es et autant d’autres tops 10 !

guillement "Je remercie tous les gens qui continuent à croire en moi, ma famille bien sûr, mais aussi Marc (Lamberts), mon entraîneur, et mon équipe, évidemment."

La course a été marquée par l’échappée de sept hommes, réduite à cinq et enfin à trois, nos compatriotes Floris De Tier et Sylvain Moniquet et l’Américain Larry Warbasse, repris à une quarantaine de kilomètres du but sous l’impulsion des Jumbo-Visma et des… Soudal Quick-Step qui se sont livrés un duel acharné dans la finale où neuf hommes ont émergé sur les pentes du Piccolo Stelvio. Il y avait là trois trios, celui des Jumbo (van Aert, Benoot et Tratnik), celui des Soudal (Alaphilippe, Masmada et Bagioli) et celui des individualités (Hirschi, Albanese et Scaroni).

”Je dois ma victoire à la grande performance collective de l’équipe”, a encore dit le Belge très bien emmené par Jan Tratnik et Tiesj Benoot qui ont contrôlé leurs adversaires. “Je remercie tous les gens qui continuent à croire en moi, ma famille bien sûr, mais aussi Marc (Lamberts), mon entraîneur, et mon équipe, évidemment.”

Deux courses sont encore au programme de l’Anversois, les Trois Vallées varésines ce mardi et le Tour du Piémont jeudi.