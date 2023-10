Luca Mozzato, vainqueur de Binche-Chimay-Binche : “Je rêve du Tour des Flandres”

Luca Mozzato a inscrit son nom au palmarès de Binche-Chimay-Binche, l’ultime grande course belge du calendrier 2023. La cité du Gille, mais aussi du cyclisme puisqu’elle accueillera quatre fois des championnats de Belgique dans le futur et espère retrouver la Flèche wallonne, consacre ainsi un coureur qui adore les courses belges et rêve du Tour des Flandres, ce qui n’est pas banal.

”Les courses italiennes sont généralement un peu trop dures pour moi”, dit le Vénitien. “Les montées de trois, quatre kilomètres et plus, c’est trop long, je préfère les courses de placement avec des monts et bosses comme celles-ci.”

La 40e édition de la course a vu les anciens champions de Belgique, Dries De Bondt d’abord, puis Yves Lampaert, auquel les pavés de la Grand-Place et les remparts rappellent de bons souvenirs, le Flandrien y a décroché le titre national en 2018, se mettre en évidence. Pourtant, malgré une course de mouvements, le sprint était inévitable, mais à deux kilomètres de l’arrivée, une chute vint pourtant tout dérégler. Sur le faux plat qui succède à la rue du Paradis, Sören Kragh Andersen semblait atteindre le septième ciel, mais le Danois fut débordé sur les dernières dizaines de mètres par Edward Theuns. Le Gantois se crut alors vainqueur quand, sur sa droite, revenant de l’arrière, Luca Mozzato le sauta sur la ligne.

”Je ne gagne pas dix courses par an, donc quand l’occasion se présente, comme aujourd’hui, il faut en profiter”, expliqua encore Mozzato. “Je ne pensais plus gagner, mais Trentin et Van Gestel m’ont ramené sur les deux premiers. De derrière, je suis arrivé avec de la vitesse.”

À 25 ans, il lui a fallu attendre sa quatrième saison chez les professionnels, sa première en WordTour sous le maillot d’Arkéa-Samsic après trois ans dans l’équipe B&B Hotels, pour décrocher ses premiers succès. D’abord, en août, dans une étape du Tour du Limousin, et désormais à Binche. L’Italien entend profiter de sa bonne condition à Paris-Bourges, jeudi, puis à Paris-Tours, trois jours plus tard.