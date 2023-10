Paolo Bettini au sujet de la possible fusion Visma-Soudal : “C’est la preuve que le modèle économique du cyclisme n’est pas le bon”

”Ce ne serait naturellement pas une bonne chose pour le cyclisme et la preuve que le modèle économique de ce sport n’est pas le bon, juge l’Italien. Cela fait plus de vingt ans que l’on parle d’une meilleure répartition des droits TV entre les différents acteurs de ce sport, mais absolument rien ne bouge. Et le pire est sans doute que l’UCI risque bien de ne tirer aucune leçon de cet épisode s’il venait à se concrétiser… Il faut parfois oser bouger certaines lignes. En 2000, j’avais avancé l’idée de faire payer un droit d’entrée modique, cinq euros par exemple, aux spectateurs sur les endroits les plus spectaculaires du parcours. Je sais que la popularité de notre discipline tient aussi dans sa gratuité, mais elle ne doit pas nécessairement s’appliquer partout. Cette évolution serait, selon moi, une marque de respect pour tous les acteurs.”

Figure iconique de l’équipe Quick-Step du début des années 2000, Paolo Bettini se prépare à la disparition d’une structure qu’il a souvent présentée comme “sa deuxième famille”. “Nous échangeons des messages sur le sujet avec certains coureurs de mon époque. Comme d’autres, nous avons participé à écrire l’histoire d’une équipe qui aura marqué la discipline. Je serais évidemment triste si ce que l’on a communément appelé 'l’équipe de Lefevere' venait à disparaître, mais je peux aussi comprendre que Patrick aspire à autre chose…”