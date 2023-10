Entraînement XXL, reconnaissance à la loupe et isolement des rumeurs : zoom sur le 'project Lombardie' de Remco Evenepoel

“J’essaie de ne pas trop perdre d’énergie négative dans tout ça, soufflait Evenepoel juste avant que le projet de fusion entre sa formation et Jumbo-Visma ne semble se dégonfler aussi vite que la détonation de cette bombe n’avait éclaté. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations et donc pas de réponses à nos questions. La seule chose que nous pouvons faire, c’est attendre et espérer que cela se termine bien. On verra… Dans ma carrière, j’ai déjà vécu certaines choses qui m’aident sans doute à composer avec des situations comme celle-là, je pense pouvoir dire que je sais évoluer avec de la pression. Mais pour certains coureurs, il est plus difficile de faire avec tout ça. Il y a une ambiance un peu confuse, et la meilleure manière de l’évacuer, c’est assurément de tenter d’aller chercher un grand résultat ce samedi.”

guillement La chute de 2020 ? Nous n’en parlons plus jamais avec Remco."

Une recette déjà testée en début de semaine par Ilan Van Willder, vainqueur des Trois Vallées Varésines, et Andra Bagioli, lauréat sur Gran Piemonte, qui épauleront Evenepoel ce week-end. “Voilà la meilleure preuve de la faim qui continue d’animer ce groupe ! sourit Davide Bramati, le directeur sportif de la formation Soudal Quick-Step. Je sens tout le monde extrêmement motivé pour ce dernier grand rendez-vous de la saison. C’est une épreuve spéciale pour Remco car il sait qu’il s’agit là d’une grande course qui convient à ses qualités et qu’il peut épingler à son palmarès. Sa chute de 2020 ? Ce n’est très sincèrement plus un sujet que nous abordons entre nous. Il s’agit d’un épisode du passé et Remco est un gars qui préfère toujours regarder devant lui plutôt que derrière son épaule… Samedi, il se concentrera surtout sur sa prestation car, avec Roglic, Pogacar, Vlasov ou Carapaz au départ, le plateau sera extrêmement relevé. La montée de la Porta Garibaldi (NdlR : un peu plus d’un kilomètre à 8 % de moyenne avec un pic à 12 % et sommet à 3 km de l’arrivée) est explosive, mais je crois que c’est davantage le Passo di Ganda (9,2 km à 7,3 %, sommet à 31 km de l’arrivée) qui se révélera être l’un des endroits clés.”

250 km à l’entraînement dimanche et une reco minutieuse

Un final que le Brabançon a pris soin de reconnaître en début de semaine (150 derniers kilomètres) dans l’un des épisodes de ce qu’il a baptisé ‘Project Lombardia’ sur son compte Strava. Un intitulé sans équivoque quant à la motivation qui l’habite.

À lire aussi

“Dans la foulée de la Vuelta, Remco n’est pas monté sur son vélo pendant cinq jours, détaille son entraîneur Koen Pelgrim. Son corps comme sa tête avaient besoin d’un vrai repos. À cette période de l’année, la fraîcheur mentale joue un rôle clé dans la performance. Mais dès qu’il s’est remis en selle, Remco s’est ensuite instantanément remobilisé autour de son dernier grand objectif de la saison. C’est un coureur qui a besoin de savoir précisément dans quel but il s’entraîne, il lui est nécessaire d’enchaîner des ‘missions’. Dimanche dernier, il a avalé près de 250 kilomètres à l’entraînement autour de Schepdaal (NdlR : à plus de 40 km/h de moyenne !). Même si une partie de cette séance a été effectuée derrière scooter, je crois que cela en dit assez quant à sa détermination (rires)… Il a ensuite mis le cap sur l’Italie en début de semaine car nous souhaitions effectuer une reconnaissance minutieuse qui devait nécessairement prendre place dans son programme plusieurs jours avant la course de manière à pouvoir ensuite récupérer de manière optimale. Remco m’est apparu positif et heureux d’un repérage qui a confirmé ce que nous pensions : ce parcours lui convient bien.”

Au milieu de l’océan d’interrogations dans lequel a baigné le peloton ces derniers jours, la plus solide des certitudes tient sans doute aujourd’hui en ceci : Remco Evenepoel est fin prêt pour ce Tour de Lombardie !