Pinot : “Tous ces moments vont me manquer”

”C’était le chaos, mais c’était parfait, s’esclaffait celui qui avait été obligé d’y mettre pied à terre. J’avais pas mal de doutes au départ sur la manière dont j’allais vivre la dernière course de ma carrière car j’ai été gêné dans sa préparation par des chutes et des soucis de santé. Mais au final, je suis évidemment content d’être venu car j’ai pu aller au bout (37e) pour vivre ça. C’était fort. Tous ces moments vont me manquer. Cela va me faire du bien de retrouver une certaine forme d’anonymat dans les prochaines semaines, mais je sais aussi que j’ai besoin de ces frissons, de cette forme d’adrénaline.”

