Tadej Pogacar après sa 3e victoire de rang sur le Tour de Lombardie : “La plus difficile de mes trois victoires ici”

”C’était très clairement la plus difficile de mes trois victoires (NdlR : de rang et en trois participations !), soufflait Pogacar. Pouvoir finir en solitaire, avoir le temps de savourer la victoire sur une course qui fait rêver autant de coureurs, c’est le summum de l’émotion mais il m’a fallu me faire violence pour aller la chercher…”

Passé à l’offensive dans le Passo di Ganda, la principale difficulté (9,2km à 7,3 %) de la finale, le Slovène avait dû s’y reprendre à trois fois pour définitivement décramponner les derniers rescapés d’un groupe de favoris dans lequel Aleksandr Vlasov apparu longtemps comme l’un des plus costauds. “C’était sans doute le plus solide de nous tous dans la dernière partie de la montée et je pensais sincèrement que je ne parviendrais pas à m’en débarrasser avant Bergame, continuait Pogacar. Mais j’ai fait une bonne descente et ai rapidement pris du champ. En 2021, lors de mon premier succès ici en Lombardie, j’y avais été catastrophique mais j’avais cette fois les trajectoires bien en tête, je la connaissais par cœur (rires)… ”

Cela a été une année un peu étrange."

Lancé dans un solo de trente bornes vers les ruelles de la Citta Alata bergamasque, le double vainqueur du Tour de France fut pris de crampes à une douzaine de bornes de la ligne qu’il tenta de faire disparaître en se tapant sur les cuisses et en avalant un gel spécifique tendu par son directeur sportif depuis la voiture. “J’ai alors essayé de rester concentré pour me faire le plus aérodynamique possible et gérer au mieux ma puissance en pédalant aussi souplement que je le pouvais. Je savais que l’ultime ascension, la Porta Garibaldi, était la clé. Et au final, cela l’a fait…”

Un nouveau numéro qui referme la cinquième année dans le peloton pro de cet authentique phénomène (25 ans). “Cela a été une saison quelque peu étrange avec cette fracture du poignet survenue sur les routes de Liège-Bastogne-Liège qui m’a fait vivre une période plus compliquée. Dans l’ensemble je pense toutefois pouvoir qualifier ma saison de bonne. J’ai beaucoup travaillé dans la perspective de ce Tour de Lombardie et c’est donc une sorte de soulagement d’avoir réussi à m’imposer ici. Je suis aussi très heureux que mon équipe termine l’année au premier rang mondial”

C’est que, dans un récital, il est toujours important de terminer sur une bonne note…