Un peu plus de dix journées se sont écoulées depuis qu’il a conquis Trente aux championnats d’Europe en ligne. Au son du Fratelli d’Italia, Sonny Colbrelli a vécu le moment le plus intense de sa carrière avec ses enfants Vittoria et Tomaso dans les bras. C’est dire qu’au-delà de ce que représente un succès continental, la plus grande victoire du Lombard est d’être un papa heureux. Il suffit de prendre le temps de se balader sur ses réseaux sociaux pour constater son adoration familiale. Derrière le coup de pédale saccadé se cache en effet un être charmant et généreux pour ceux qui l’aiment. Des valeurs qu’il a pu apprendre durant son enfance. "Mes parents m’ont toujours appris que je devais travailler dur", a-t-il déclaré dans la presse italienne.