C’était en octobre dernier. Après avoir devancé au sprint Florian Vermeersch et Mathieu van der Poel, Sonny Colbrelli fondit en larmes. C’était celles du bonheur, de la consécration. Dans la foulée de son titre européen conquis près de chez lui dans le Trentin, l’Italien venait de franchir un nouveau palier en remportant son premier monument...

Six mois plus tard, c’est depuis son canapé, avec son bambin sur les genoux, qu’il suivra l’Enfer du Nord. C’est qu’il a dû mettre sa carrière sur pause. La faute à un problème cardiaque survenu le 22 mars dernier à l’arrivée de la première étape du Tour de Catalogne.

Depuis, Colbrelli ne roule plus à vélo. À la clinique de Padoue, on lui a placé un défibrillateur pour qu’il puisse vivre normalement. Il ne veut pas encore tirer un trait définitif sur sa carrière et s’accroche à l’espoir d’un retour dans le peloton mais rien n’est moins sûr. En Italie, la loi interdit la pratique du sport de haut niveau avec un défibrillateur. Alors, il attend que l’on trouve l’origine de son malaise. Histoire d’y voir plus clair.

Il n’a pas encore repris le vélo

Mais, aujourd’hui, il ne se plaint plus. "Quand ça m’est arrivé, j’en voulais à la terre entière. Je me demandais pourquoi moi ?", a-t-il confié à nos confrères de La Gazzetta dello Sport. "Maintenant, j’ai accepté ma situation. Je me sens heureux et chanceux de pouvoir passer du temps avec ma famille. D’ailleurs, m’occuper de mon fils, c’est aussi du sport."

Il ajoute sans s’énerver qu’il n’a "pas encore repris le vélo". "Il faut d’abord déterminer les causes de mon accident."

Mais il précise, au cas où l’on doute de ses intentions : "Je ne me considère pas encore comme un ancien coureur. Je crois en l’avenir. J’ai commencé une deuxième vie et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas aussi belle que la première."

Quand on vous dit que Colbrelli a le moral…