Le coureur de chez Bahrain-Victorious a subi une batterie d’examens à la clinique cardiologique de Padoue où il a été décidé de lui poser un défibrillateur sous-cutané. "Sonny Colbrelli a subi une évaluation clinique, génétique et d’imagerie complète afin d’identifier la cause de l’arythmie qui a conduit à l’arrêt cardiaque et la thérapie la plus appropriée face à celle-ci. La décision d’implanter un dispositif de sauvetage a été partagée par le patient qui a reçu un défibrillateur sous-cutané. L’appareil fonctionne pour corriger le rythme cardiaque si cela est nécessaire dans des cas extrêmes", explique le professeur Domenico Corrado en charge de l’intervention qui s’est donc déroulée avec succès.