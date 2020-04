Le manager de la formation Deceuninck-Quick Step ne veut pas profiter de la situation actuelle pour acquérir de grands noms.

Pas de courses avant le mois d'août, cela fait un sacré trou dans le calendrier cycliste de la saison. Si les plus grandes courses de la saison pourraient néanmoins trouver une date dans une deuxième partie de saison qui serait tout bonnement exceptionnelle et dense, pour de nombreux coureurs en fin de contrat, la situation actuelle n'est pas simple dans la quête d'un nouveau contrat pour la saison prochaine.

Invité du programme De Tribune sur Sporza, le patron de la formation Deceuninck-Quck Step est revenu sur la situation actuelle du cyclisme : "Je ne souhaite à personne que cela se termine mal. Ce qu'il se passe chez CCC, cela pourrait nous arriver dans quatre mois.", avoue-t-il, "Si nous ne pouvons pas courir en août, la situation deviendra très critique. Tout va dépendre du bon vouloir des sponsors mais à 65 ans, je ne vais pas payer les coureurs de ma poche."

Malgré des sponsors fidèles, Lefevere estime que la situation n'est pas bonne pour les affaires : "On ne parle plus de transferts pour le moment. Désolé pour les coureurs qui se trouvent en fin de contrat mais qui va parler de transferts à l'heure qu'il est ? Il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé mais on ne sait pas si on existera encore la saison prochaine."

Avec la crise sanitaire, de nombreuses équipes pourraient disparaître, ce qui serait déjà le cas de la formation CCC de Greg Van Avermaet qui a licencié son staff dans le courant du mois de mars, et ne paye plus une partie de ses coureurs depuis le début du mois d'avril. Le champion olympique pourrait donc, à l'instar de ses 27 équipiers, devoir se chercher une nouvelle formation la saison prochaine.

Si plusieurs équipes pourraient, en raison de la crise actuelle, se trouver dans l'incapacité de renouveler le contrat de certaines de leurs vedettes, alors que d'autres, comme CCC, pourraient disparaître purement et simplement, cela pourrait profiter à d'autres équipes aux reins plus solides.

Mais Patrick Lefevere ne veut pas profiter de ce genre d'occasions : "Je regarde d'abord vers les coureurs en fin de contrat dans notre équipe. Je ne vais jamais enfoncer quelqu'un qui se trouve déjà couché au sol. Mais si un coureur du calibre de Van Avermaet m'appelle, la situation serait différente, évidemment. Mais pour le moment, je préfère ne pas y penser et économiser mon énergie pour plus tard."

Le boss du Wolfpack veut d'abord se concentrer sur ses propres coureurs en fin de contrat avant de s'orienter vers des renforts potentiels : "Je dois négocier avec quelques coureurs comme Iljo Keisse, Dries Devenyns, Yves Lampaert et Bob Jungels. Ensuite, nous suivrons les mouvements du marché. Le marché va tout déterminer."

C'est la loi de l'offre et de la demande : si un grand nombre de coureurs se retrouvent sur le marché des transferts pour les raisons évoquées plus haut, alors que le nombre de places disponibles dans les équipes diminue fortement, le prix de ces coureurs va invariablement diminuer, même pour les noms les plus ronflants. Ceux-ci devraient sans problème trouver un contrat pour la saison prochaine mais pourraient passer à côté d'un beau salaire.

Par contre, pour les coureurs équipiers ou les jeunes, la situation pourrait être problématique et catastrophique et nombreux d'entre eux devront ranger leurs ambitions professionnelles au placard.