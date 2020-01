C’est sans conteste l’un des transferts marquants de cet hiver, le passage de Tom Dumoulin de l’équipe Sunweb à sa grande concurrente néerlandaise, Jumbo-Visma. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat au sein de la formation du manager Iwan Spekenbrink, les médias néerlandais avaient annoncé début juillet, à la surprise générale, que Dumoulin souhaitait quitter l’équipe dans laquelle il était passé professionnel en 2012. En huit saisons, le Néerlandais est passé du statut de jeune espoir en contre-la-montre, à vainqueur du Tour d’Italie en 2017. La collaboration entre Sunweb et son leader semblait se dérouler à merveille et les mener un jour, pourquoi pas, à la victoire sur le Tour de France. Mais fatigué de devoir respecter les règles toujours plus strictes de la formation aux couleurs rouges et blanches, Dumoulin aspirait davantage à découvrir une autre manière de travailler.

“Cela fait un petit temps que je roule avec l’impression que quelque chose ne va plus”, expliquait le Néerlandais au micro de la NOS en août dernier lors de l’annonce officielle de son transfert dans l’équipe Jumbo. “Je n’arrivais plus à me donner à 100 % et nous ne pouvions plus nous améliorer mutuellement.”

(...)