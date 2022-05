Contador, Beloki et Indurain sont d'accord: "Wout van Aert peut gagner le Tour" Cyclisme La Rédaction Les trois Espagnols voient dans le champion de Belgique un vainqueur potentiel de la Grande Boucle. © Belga

Nos confrères de Sporza ont rencontré Miguel Indurain, Joseba Beloki et Alberto Contador à Majorque. Le premier a remporté cinq Tours de France, le second était le dauphin de Lance Armstrong en 2002 et son principal concurrent en 2003 avant sa terrible chute vers Gap et le troisième a ramené trois maillots jaunes à Paris avant de perdre le Tour 2010 sur tapis vert, suite à l'affaire Puerto.



Les trois grimpeurs ont été interrogés sur une thématique bien précise par la télévision flamande: Wout van Aert peut-il remporter le Tour de France ? "L'année dernière, j'ai annoncé que Wout gagnerait le Tour dans les trois prochaines années", affirme Beloki. "On voit qu'il s'améliore de plus en plus en montagne et avec ses qualités de rouleur, il tient la recette du succès dans un grand tour."



Alberto Contador est d'accord: "C'est un phénomène, il peut tout faire." Il nuance toutefois: "S'il se concentre sur cet objectif, je pense que le cyclisme sera perdant. Car Wout est un coureur attractif et en se concentrant sur le classement général, il fera moins le spectacle."



Enfin, Indurain juge que "c'est possible" même si les contre-la-montre "de plus en plus courts" du Tour sont un désavantage pour Wout. Et d'ajouter: "Van Aert doit surtout s'assurer de prendre du plaisir et les classiques semblent lui en donner. Donc peut-être qu'il doit poursuivre sur cette voie. Parce que pour gagner le Tour, il faut presque exclusivement se concentrer sur cet objectif."