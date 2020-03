L’ancien vainqueur du Tour de France prodigue des séances d’entraînement pour tous via son compte Instagram.

La période particulière du confinement met à mal la dimension sociale de la pratique sportive. Pour contourner ce désagrément, de nombreux cyclistes se donnent rendez-vous sur Zwift ou d’autres plateformes afin de continuer à partager un bout de route… virtuelle ou de se faire la course.

C’est par le biais de son compte Instagram qu’Alberto Contador tente, pour sa part, de combattre l’isolement dans lequel sont plongés de nombreux passionnés. "Je leur donne rendez-vous trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches à 19h pour une séance collective", a confié l’ancien vainqueur des trois grands tours à la Gazzetta dello Sport. "Ces entraînements n’ont rien de technique et visent le plus grand nombre. J’encourage vraiment tout le monde à nous rejoindre."

Si le coureur de Pinto es aussi sensible à la lutte contre le coronavirus, c’est parce que sa région d’origine est l’une des plus affectées par la pandémie. « Pinto est très proche de Valdemoro où de nombreux de décès ont été enregistrés dans un hôpital. Ma famille se porte bien, mais tout le monde devient un peu nerveux. Cette crise n’a rien de comparable avec ce que l’on a pu connaître avant car nous nous battons contre un ennemi invisible. »

L’Espagnol a également avancé une piste intéressante quant à la refonte du calendrier pour la seconde partie de saison. "Les coureurs cyclistes ne sont pas des voitures. On ne peut pas leur demander de courir toutes les semaines. Je crois qu’il faudrait offrir la possibilité aux équipes de décider sur quelles courses elles s’alignent ou non."