Le Madrilène a arrêté sa carrière à l'issue de la Vuelta 2017, où il s'était classé 5e après avoir enlevé l'avant-dernière étape, au sommet du terrible Angliru.

Un Tour d'Espagne, couronné par un prix de Supercombatif, fruit des incessantes attaques de Contador.

La force de caractère et le panache ont caractérisé le champion espagnol, victorieux de sept grands tours (Tour de France 2007 et 2009, Giro 2008 et 2015 et Vuelta 2008, 2012 et 2014). Et l'on sait que l'affaire du Clenbuterol lui coûta le Tour 2010 et le Giro 2011.

Désormais, parmi ses occupations, Alberto Contador est consultant pour la chaîne Eurosport, version espagnole, ambassadeur des cycles Trek et qu'il s'occupe avec son frère aîné Francesco de sa Fondation, créée en 2013. Une fondation qui compte des équipes espoirs (Kometa Cycling Team, au niveau continental), juniors et une école de cyclisme à Pinto, son village d'origine, au nord de Madrid.

Dans cet entretien, El Pistolero a abordé sa retraite, la course, le Giro, le Tour, Froome et sa succession.

Sur sa fin de sa carrière

"Je n'ai aucun regret d'avoir arrêté à 34 ans. J'aurais pu continuer deux ou trois ans, j'avais plusieurs propositions intéressantes sur la table, mais j'ai stoppé au bon moment, alors que j'étais encore au sommet et je conserverai toujours de grands souvenirs de mes dernières jours de ma carrière. J'avais d'autres plans, plus personnels, comme devenir père. Cela prend beaucoup de place dans votre vie."



Sur la frustration de ne plus courir

"La course cycliste me manque un peu, parce que je suis un compétiteur né. D'un autre côté, il y beaucoup de choses que je ne regrette pas, je ne suis plus esclave de la balance, je ne dois plus veiller à mon alimentation... Il devait faire toujours attention. Il y avait la tension de la course et la peur des chutes, de plus en plus présentes. "



Sur les chances de Chris Froome de gagner un 5e Tour

"Froome a un autre Tour de France dans les jambes. Il aura l'équipe Sky à ses côtés, après que Geraint Thomas a obtenu sa chance l'an dernier. Il y a un autre qui aurait pu être un rival important, Egan Bernal. Il est déjà prêt à battre les meilleurs. Il est terriblement costaud, il a un potentiel et un talent incroyables. Mais il va courir le Giro, donc Chris a une très bonne chance. Je pense que Froome peut gagner le Tour et Bernal le Giro."

" C'est possible de gagner la même année le Giro et le Tour, mais il y a très peu de coureurs capables de récupérer des fatigues consenties au Giro en à peine un mois. Pour y parvenir, vous devez n'avoir aucun soucis et bénéficier de l'aide d'une équipe vraiment supérieure. Cette année, beaucoup d'adversaires de Froome vont courir le Giro (NdlR : Dumoulin, Roglic, Landa, Nibali, Simon Yates…), cela devrait l'aider au Tour. En 2018, Dumoulin a prouver qu'il était capable de gagner les deux ( il s'est classé 2e du Giro puis du Tour) comme Froome d'ailleurs (Vainqueur en Italie et 3e en France). C'est donc possible en théorie, mais il y a la théorie et la réalité.Je le sais. En 2011, j'étais en super condition au départ du Giro et j'ai gagné ( il sera ensuite disqualifié pour l'affaire du Clenbutérol). J'ai décidé de courir le Tour ensuite, j'étais bien, mais j'ai connu un seul jour-sans, j'ai fini 5e (résultat qui lui a aussi été enlevé)."

Sur les chances de Nibali de réaliser le doublé

Sur son successeur en Espagne

(à la Vuelta)

Sur les "déceptions" Quintana et Aru

Sur le "nouveau-Contador"