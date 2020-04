En 2009, l'ambiance entre les deux coéquipiers de la formation Astana était délétère.

Une vraie rivalité. Voilà comment l'on pourrait décrire les rapports qu'entretenaient les deux stars du vélo lors du Tour de France en 2009. Associés au sein de la formation Astana, les deux coureurs n'ont pas cessé de s'adresser des piques ou de se renvoyer les coups.

Après trois ans d'absence pour cause de maladie, Lance Armstrong est de retour dans le peloton. A 38 ans, il a comme projet de contester l'hégémonie du Madrilène et son leadership au sein de l'équipe kazakh Astana. Lors d'un entretien avec le Youtubeur espagnol Valenti Sanjuan, Alberto Contador est revenu sur cette rivalité toxique. "Le Tour a commencé par une controverse pour savoir qui de moi ou Armstrong allait être leader. J'étais de retour sur le Tour après l'avoir gagné en 2007. J'avais remporté le Giro et la Vuelta en 2008 parce qu'on n'avait pas laissé notre équipe faire le Tour. Je me disais que j'allais gagner quoiqu'il arrive. Lance était de retour, dans mon équipe, et il était évident qu'il voulait lui aussi remporter le Tour. Mais un seul pouvait gagner et la tension était énorme" se souvient le cycliste qui a alors 26 ans.

A la veille de la première étape, l'Espagnol tente de calmer cette tension qui grimpe avec l'Américain. "Je suis allé parler avec Lance directement dans sa chambre. Il m'a dit : "C'est mieux pour moi si tu gagnes le Tour." Mais plus tard, j'ai vu qu'il avait posté ça sur Twitter: 'On verra avec le chrono qui sera le leader'. J'avais perdu mon temps" explique-t-il amer.

Contador finit alors deuxième de ce chrono tracé autour de Monaco juste derrière Cancellara. Armstrong suit alors sa propre stratégie à partir de la cinquième étape. L'Américain de 38 ans tente alors de mettre sous pression son coéquipier en profitant d'une bordure.

Cette tactique a eu le don d'énerver fortement le Madrilène. "Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, mon attaché de presse et mon frère m'ont dit de me calmer, de monter dans le bus, de me détendre. Armstrong avait repris 40 secondes sur moi et il était devant moi au classement général."

Finalement, cette ambiance délétère sera le quotidien des deux coureurs lors de l'ensemble du Tour de France 2009. La tension est à son paroxysme lorsque Lance prend Alberto à part. "Il m'emmène à l'arrière et me dit : "Ne me bai** pas." La tension était à son maximum."

Finalement, c'est la quinzième étape dans la montagne avec une ascension mémorable vers la station suisse de Verbier que Contador élimine toute la concurrence et assure sa victoire finale. Sur le podium des Champs-Elysées, avec l'Espagnol on retrouve Andy Schleck, deuxième, et... Armstrong, troisième mais déclassé en 2012 pour dopage.