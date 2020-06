Le 14 mars dernier, Nairo Quintana remportait la dernière étape de Paris-Nice, pour ce qui constitue jusqu'à maintenant la dernière course officielle de l'année 2020. Si les grands tours et la plupart des classiques ont pu être replacés dans une fin de saison qui s'annonce complètement folle, c'est pour permettre, entre autres, aux équipes (et leurs sponsors) de bénéficier d'un maximum de visibilité lors de cette saison tronquée. Mais pour certaines, dont les partenaires sont bien souvent aussi en difficultés, leur existence est tout de même en péril.

En début de semaine, le fabricant de chaussures CCC annonçait qu'il arrêterait de sponsoriser l'équipe du même nom dès la saison prochain. Si Jim Ochowicz reste optimiste, il est déjà plus que temps pour lui de trouver un nouveau partenaire qui aura les reins assez solides pour lâcher les quelques millions nécessaires au fonctionnement d'une équipe World Tour, encore davantage après la crise que nous vivons actuellement.

(...)