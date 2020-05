La Prudential RideLondon-Surrey Classic, course cycliste d'un jour du WorldTour prévue le 16 août, n'aura pas lieu en 2020, ont annoncé mercredi les organisateurs. "Cette décision a été prise par les autorités de Londres après concertations avec les partenaires impliqués dans l'événement", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

La Prudential RideLondon-Surrey Classic figurait toujours au nouveau calendrier présenté mardi par l'Union cycliste internationale. La course devait faire partie d'un festival cycliste organisé à Londres les 15 et 16 août, comprenant aussi une épreuve féminine et des événements pour les amateurs et les cyclotouristes.

"C'est absolument la bonne décision d'annuler l'événement cette année pour assurer la sécurité de toutes les personnes concernées", a déclaré Will Norman, en charge de la marche et du vélo pour Londres. "Nous sommes tous impatients d'accueillir à nouveau RideLondon dans un avenir proche."

L'an passé, l'Italien Elia Viviani s'était imposé.