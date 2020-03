La 100e édition du Tour de Catalogne (WorldTour) prévue du 23 au 29 mars a été reportée à une date indéfinie en raison de l'épidémie du coronavirus, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"Le Tour de Catalogne va désormais demander de nouvelles dates à l'Union Cycliste Internationale pour pouvoir célébrer cette 100e édition. Dans le cas où cela devenait impossible, la 100e édition se disputera en 2021", précise le communiqué.

"Nous avons essayé jusqu'au bout de pouvoir célébrer cette édition si spéciale pour nous mais pour le moment la santé des coureurs des équipes et du public ont la priorité sur la compétition."

L'annulation de cette course à étapes vient s'ajouter aux nombreuses autres épreuves annulées ou postposés ces derniers jours en raison de l'épidémie de coronavirus. Un peu plus tôt, les organisateurs du GP E3 Harelbeke ont eux aussi communiqué que la course prévue le 27 mars prochain n'aurait pas lieu.