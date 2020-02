Le monde sportif est également impacté par l'épidémie du coronavirus. Le point:

Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step) a été placé en isolement dans son hôtel à Berlin

Le cycliste doit passer des tests vendredi pour voir s'il est touché par le coronavirus. Le coureur danois de 34 ans a participé cette semaine au Tour des Émirats arabes unis, dont les deux dernières étapes ont été annulées après que des cas de coronavirus ont été suspectés chez deux membres de l'encadrement de l'une des équipes en lice.

Michael Morkov n'a pas pris le départ de la 5e étape du Tour des Émirats arabes unis jeudi, afin de pouvoir s'envoler vers Berlin, où il doit disputer l'américaine des championnats du monde de cyclisme sur piste dimanche avec son compatriote Lasse Norman Hansen.

Les dernières étapes du Tour des Émirats arabes unis, prévues vendredi et samedi, ont été annulées jeudi soir après la 5e étape. Tous les coureurs et membres des staffs présents ont été testés et confinés dans leurs hôtels.





Un pilote de Formule 2 en quarantaine à Tenerife

Le pilote de Formule 2 Christian Lundgaard est en quarantaine sur l'île espagnole de Tenerife suite à la découverte de cas de coronavirus dans son hôtel, ont annoncé dans un communiqué son équipe et la filière de jeunes pilotes de Renault, dont il fait partie. Deux autres pilotes de la Renault Sport Academy, le Français Hadrien David et le Brésilien Caio Collet, ainsi que le responsable de la filière Mia Sharizman, sont également en quarantaine, a confirmé à l'AFP une source proche du dossier.

"La semaine dernière, Christian, 18 ans, a participé à un camp d'entraînement à Tenerife organisé par la Renault Sport Academy. Il a été retenu sur l'île en raison de l'apparition du coronavirus dans son hôtel", apprend-on dans ce communiqué.

Le Danois "a été examiné par des experts médicaux, il va bien et ne présente pas de symptôme du COVID-19, est-il précisé. Les autorités ont toutefois décidé que tous les clients de l'hôtel devraient rester en quarantaine pendant deux semaines pour éviter la propagation du virus."

Lundgaard, qui court pour l'écurie française ART, ne pourra donc pas participer aux essais d'avant-saison de Formule 2 à Bahreïn de dimanche à mardi. Un hôtel de Tenerife (Canaries) où logent quatre Italiens contaminés est en quarantaine depuis mardi.





La 24e journée du championnat suisse reportée



Le championnat suisse de football sera à l'arrêt, ce week-end. La raison: une mesure prise pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays. "Le Conseil fédéral a informé le public que désormais tous les événements impliquant plus de 1000 personnes seront interdits jusqu'au 15 mars 2020 au moins", a précisé la Ligue suisse de football. Le sallon automobile de Genève a d'ailleurs été annulé.





Le marathon olympique en danger ?



Le comité olympique avait délocalisé le marathon en décembre dernier, pour éviter les fortes chaleurs. Plus question de le faire à Tokyo, mais bien à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido. Mais à cinq mois des JO, voilà que l'état d'urgence a été décrété sur cette île, en raison du coronavirus...