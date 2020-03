Les Trois Jours de La Panne, le GP E3, Gand-Wevelgem et À Travers la Flandre ont été supprimés du calendrier suite à la décision d’interdire tous les événements sportifs sur notre territoire jusqu’au 3 avril.

Cette vague d’annulations a fait suite à celle qui a touché les courses italiennes de mars et le Tour de Catalogne. Et elle devrait vraisemblablement en précéder une autre, aussi indigeste.

Il est en effet désormais certain, à en croire Ben Weyts, le ministre flamand des Sports, et Tomas Van den Spiegel, CEO de Flanders Classics, que le Tour des Flandres n’aura pas lieu le 5 avril. Et Paris-Roubaix devrait marquer le prochain temps de la valse des annulations. "Tout le sport s’arrête. J’imagine bien que dans les jours qui viennent, pour le mois d’avril en tout cas, les décisions seront les mêmes de la part de l’UCI et des collectivités concernées. Ce qui est tout à fait logique. Ma parole n’a rien d’officiel mais on voit mal comment Paris-Roubaix pourrait être différent du reste", a concédé Christian Prudhomme ce samedi à RMC.

Le directeur du Tour de France s’est toutefois montré optimiste à propos de la Grande Boucle, qui doit prendre son envol "dans plus de cent jours". Mais Christian Prudhomme doit sans doute déjà redouter une probable annulation de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, deux épreuves également organisées par ASO.