Un jour après son équipier argentin Maximiliano Richeze, Fernando Gaviria (UAE Emirates) a reçu le feu vert pour rentrer chez lui, a annoncé le sprinteur sur Instagram jeudi.

Le coureur colombien avait contracté le coronavirus durant le Tour des Émirats arabes unis où il se trouvait toujours en quarantaine.



"J'espère maintenant pouvoir vite rentrer à la maison et voir ma famille", a écrit Gaviria, 25 ans. "J'espère et je souhaite que cette situation exceptionnelle cesse rapidment pour que nous puissions revenir à une vie normale. J'aimerais remercier tout le personnel soignant qui a pris soin de moi. Mes derniers tests au Covid-19 se sont révélés négatifs, j'ai donc pu partir." Son équipe UAE Emirates et le peloton avaient été mis en quarantaine à l'issue de la 5e étape du Tour des Émirats Arabes Unis qui avait été interrompu le 27 février à la suite de cas de coronavirus.