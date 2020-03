La série d’annulations de courses cyclistes se poursuit.

Après l’annonce de la suppression de l’édition 2020 du Tour de Normandie, qui était prévue du 23 au 29 au mars, c’est une autre course française classée en 2.2 à l’Union Cycliste Internationale qui a fait part de l’annulation de sa course : le Tour de Bretagne. La course bretonne était programmée fin ... avril.

"Au vu de l’actualité sanitaire et des mesures prises sur l’ensemble du territoire français, c’est avec une profonde tristesse que le Comité d’Organisation du Tour de Bretagne cycliste prend la décision d’annuler sa 54ème édition qui devait se dérouler du 25 avril au 1er mai 2020", indique le comité d’organisation de cette course qui avait été remportée par Sébastien Delfosse devant Loïc Vliegen, alors espoirs, en 2015.

"Cette décision est prise par soucis d’honnêteté et de transparence envers l’ensemble des parties prenantes de l’épreuve. Le Tour de Bretagne se donne également pour mission de garantir la sécurité des coureurs et des spectateurs sur sa course. Le cyclisme est une fête. En limiter l’accès au public n’aurait à nos yeux eu aucun sens. Nous serons au rendez-vous en 2021 pour la 54ème édition du Tour de Bretagne, toujours plus belle, encore plus festive et sur le même parcours que celui prévu cette année."

Le début d'une longue série ?