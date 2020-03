L’organisation des épreuves italiennes du mois de mars ne tient qu’à un fil.

Le coronavirus aura-t-il la peau des courses italiennes de début de saison, les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo ? Si la rumeur d’une annulation pure et simple des trois épreuves italiennes organisées par RCS (organisateur également du UAE Tour) plane depuis quelques jours déjà, on devrait en savoir plus ce lundi. Une décision devrait être prise par les autorités locales, comme l’a confirmé Tom Van Damme, président de la commission Route de l’UCI en marge du Circuit Het Nieuwsblad : "À l’heure actuelle, on ne peut pas dire que ces courses sont officiellement annulées", a-t-il expliqué. "RCS n’a pas vraiment son mot à dire en tant qu’organisateur, ce sont les pouvoirs publics qui s’en occupent et qui prendront la décision."

Une annulation de ces trois épreuves, mais plus particulièrement de Tirreno-Adriatico, reconnue comme étant l’une des dernières épreuves de préparation aux classiques flandriennes, engendrerait un bouleversement dans le calendrier de nombreux coureurs. Ce samedi, au soir du Nieuwsblad, Philippe Gilbert, initialement prévu sur l’épreuve des deux mers, a ainsi confié qu’il s’était inscrit sur Paris-Nice en tant que réserve dans le cas où la course italienne n’aurait pas lieu : "Normalement, il faut être inscrit trois semaines à l’avance mais au vu des circonstances, l’UCI a accordé un délai plus long. Donc pour le moment je suis réserve sur Paris-Nice et suivant la décision, j’irai là-bas. Le camion part du service course mercredi matin, donc la décision devra être prise mardi soir au plus tard", a confié le fer de lance de Lotto Soudal alors que Greg Van Avermaet aurait, quant à lui, déjà pris la décision de s’aligner sur la course au soleil, délaissant Tirreno, qu’il n’a plus manqué depuis 2014.