Après Montaña de Cullera et Córdoba, le Danois a récidivé à Monforte de Lemos.

La loi des séries est en vogue sur cette 76e édition de la Vuelta. À Monforte de Lemos, Magnus Cort (EF) a rejoint Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) dans le club des triples vainqueurs d’étapes et a donc quitté celui des doubles lauréats également occupé par Michael Storer (DSM) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Cinq coureurs se sont donc emparés d’une très grosse part du gâteau et n’ont laissé que des miettes au reste du peloton.

(...)