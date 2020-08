Le Néerlandais de 33 ans, 3e en 2019 derrière le duo Ineos Egan Bernal et Geraint Thomas, et 5e en 2018, n'est pas en mesure de s'aligner après sa chute dans le dernier Critérium du Dauphiné où il a été contraint à l'abandon dans la 4e étape.

"Malheureusement, les conséquences de ma chute dans le Dauphiné sont plus graves qu'espérées. A mon grand regret, je ne peux participer au Tour de France en raison raison d'un fracture de l'épaule et de nombreuses éraflures", déclare Kruijswijk sur Twitter. Il sera remplacé dans l'effectif de la puissante formation Jumbo-Visma par le Norvégien Amund Grondahl Jansen. Le Tour de France se déroulera du 29 août au 20 septembre entre Nice et Paris.