Nicky Degrendele et Jolien D'hoore ont terminé à la quatrième place respectivement du keirin et de l'omnium lors de la dernière soirée de la manche de Coupe du monde de cyclisme sur piste à Milton, dimanche.

Degrendele, 23 ans, a réussi à se qualifier directement pour la finale, où elle a échoué au pied du podium. La victoire est revenue à la Néerlandaise Laurine van Riessen, lauréate du sprint samedi.

Dans l'omnium, épreuve finale à Milton, D'hoore, 29 ans, a manqué la médaille pour dix points. Elle a terminé troisième de l'élimination et sixième du scratch, mais a perdu du terrain dans la course tempo (onzième) et la course aux points (septième). La victoire est revenue à l'Américaine Jennifer Valente.

La manche de Milton était la dernière de la saison. Les Mondiaux se tiendront du 26 février au 1er mars à Berlin.